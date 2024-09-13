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Кузяев — о победе над Вьетнамом: нам не всё удалось из того, что мы нарабатывали

Кузяев — о победе над Вьетнамом: нам не всё удалось из того, что мы нарабатывали
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, насколько был доволен товарищеским матчем с национальной командой Вьетнама (3:0).

— Со спортивной точки зрения вы довольны собой в этом матче?
— Скажу про команду: конечно, нам не всё удалось из того, что мы нарабатывали и готовили. На то были объективные причины. Но в целом, считаю, мы провели добротный матч. Местами было непросто вскрывать оборону, и порой Вьетнам убегал в опасные контратаки. Мы это предусмотрели, не пропустили ни одного мяча и реализовали свои моменты. Хотя в заключительной стадии могли действовать более хладнокровно, — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

31-летний полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе сборной России на матч товарищеского турнира с национальной командой Вьетнама и провёл встречу целиком. На 24-й минуте футболист открыл счёт, замкнув головой из пределов вратарской подачу нападающего Тамерлана Мусаева.

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