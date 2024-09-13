«ПСЖ» могут запретить делать трансферы, если клуб не заплатит Мбаппе € 55 млн — L’Équipe

На «ПСЖ» могут наложить трансферный бан в случае, если клуб не погасит задолженность в размере € 55 млн перед бывшим нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, несмотря на то что Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) постановил, что «ПСЖ» должен выплатить Мбаппе указанную сумму, клуб не собирается делать этого.

LFP не может заставить «ПСЖ» выплатить € 55 млн. Однако обладает правом применить санкции к французскому гранду. Одной из таких санкций и может стать наложение запрета на трансферы.

Ранее нападающий потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года.

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