Вячеслав Чанов: Гуарирапа станет помощью для ЦСКА, если не потерял бомбардирские навыки

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на переход нападающего Сауля Гуарирапы в стан армейцев.

«ЦСКА нужен был ещё один нападающий, потому что в команде был лишь один форвард. Должны быть разноплановые нападающие, чтобы они дополняли друг друга. Гуарирапа пришёл из «Сочи», который вылетел из РПЛ, но он забил много голов во второй части прошлого сезона. Если он не потерял бомбардирские навыки, то Сауль станет помощью для ЦСКА», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей.