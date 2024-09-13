Агент: Фернандес остаётся в «Балтике» как минимум до зимы

Агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего калининградской «Балтики» Алекса Фернандеса, высказался о будущем футболиста.

«Алекс остаётся в «Балтике» как минимум до зимы. А там мы уже будем смотреть. Минувшим летом к нему был интерес, но «Балтику» не устроили условия, которые были предложены другими клубами», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний Алекс Фернандес провёл за «Балтику» восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей.