Кузяев — о победе над Вьетнамом: нам не всё удалось из того, что мы нарабатывали

Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев рассказал, насколько сложно мотивировать себя на такие товарищеские матчи, как с национальной командой Вьетнама (3:0).

— Сложно себя мотивировать в таких играх?

— Я заметил, что сейчас для игры мне не нужно себя как-то дополнительно мотивировать. Хочется играть постоянно. В последнее время я провёл очень мало минут в матчах за «Гавр», поэтому с большим желанием сыграл всю встречу с Вьетнамом и с рвением и энтузиазмом её ждал.

— То есть разговоры в духе «ненужные матчи», «зачем ехать во Вьетнам» к вам не относятся?

— Я с большим удовольствием приехал. И с каждым годом мне всё больше и больше хочется играть за сборную. Возможно, это связано с возрастом. Всё-таки ты не молодеешь, – приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

31-летний полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе сборной России на матч товарищеского турнира с национальной командой Вьетнама и провёл встречу целиком. На 24-й минуте футболист открыл счёт, замкнув головой из пределов вратарской подачу нападающего Тамерлана Мусаева.