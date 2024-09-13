Хлусевич рассказал, советовал ли он Глебову перейти в «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, советовал ли он полузащитнику «Ростова» Даниле Глебову перейти в московский клуб. Ранее появлялась информация, что красно-белые проявляют интерес к 24-летнему футболисту.

«Насчёт этого вообще с ним не разговаривали. Были какие-то моменты, больше в прикол, потравили друг друга. Но ни о чём таком не разговаривали», — приводит слова Хлусевича «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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