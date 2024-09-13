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Марцел Личка произведёт символическое вбрасывание на матче хоккейного «Динамо» 15 сентября

Марцел Личка произведёт символическое вбрасывание на матче хоккейного «Динамо» 15 сентября
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка произведёт символическое вбрасывание на хоккейном матче «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 15 сентября. В этот день впервые на «ВТБ Арене» пройдут и футбол (днём), и хоккей (вечером). Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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«Личка останется на хоккейную игру после футбольного матча. Он регулярно посещает игры ХК «Динамо», является большим поклонником хоккея», — добавил источник.

Подопечные Марцела Лички 15 сентября встретятся с грозненским «Ахматом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игр — в 14:15 по московскому времени.

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