Марцел Личка произведёт символическое вбрасывание на матче хоккейного «Динамо» 15 сентября

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка произведёт символическое вбрасывание на хоккейном матче «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 15 сентября. В этот день впервые на «ВТБ Арене» пройдут и футбол (днём), и хоккей (вечером). Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Личка останется на хоккейную игру после футбольного матча. Он регулярно посещает игры ХК «Динамо», является большим поклонником хоккея», — добавил источник.

Подопечные Марцела Лички 15 сентября встретятся с грозненским «Ахматом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игр — в 14:15 по московскому времени.