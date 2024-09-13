Анчелотти отреагировал на критику в адрес Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, влияет ли критика на эмоциональное состояние нападающих «сливочных» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

«Не думаю, что это их задевает. Они хорошо тренируются. Мбаппе становится всё лучше и лучше. Многие забывают, что они приступили к тренировкам только 9 августа. Ребята не смогли провести предсезонную подготовку, но по ходу матчей уже улучшили своё состояние. Они здоровы и счастливы», — приводит слова Анчелотти AS.

В пяти матчах нынешнего сезона Винисиус забил гол и сделал три ассиста. Мбаппе также сыграл пять встреч, где забил три гола.

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