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Агент: Корредера сегодня проведёт свою первую тренировку с «Химками»

Агент: Корредера сегодня проведёт свою первую тренировку с «Химками»
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Агент Альваро Навасо, представляющий интересы полузащитника подмосковных «Химок» Аларди Алехандре Корредеры, сообщил, что сегодня, 13 сентября, испанец проведёт первую тренировку в новом клубе. В ночь на 13 сентября, в последние часы трансферного окна в Российской Премьер-Лиге Аларди Алехандре Корредера был внесён в заявку подмосковного клуба для участия в чемпионате России.

«13 сентября Алекс прилетит в Москву, он уже в пути. Думаю, что сегодня он проведёт свою первую тренировку с «Химками», — приводит слова Навасо «РБ Спорт».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в € 1 млн. Его предыдущим клубом был испанский «Тенерифе».

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