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Нигматуллин — о Джикии: у «Химок» раздутая линия обороны, она не казалась проблемной

Нигматуллин — о Джикии: у «Химок» раздутая линия обороны, она не казалась проблемной
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, что 30-летний центральный защитник Георгий Джикия присоединился к подмосковным «Химкам».

«Прекрасно, что Дзюба и Джикия нашли себе команды. К концу карьеры, когда футболист взрослеет, становится гораздо сложнее находить команды — эти клубы менее яркие и звёздные, чем были. Теперь есть шанс проявить себя в этих командах. Хотя у «Химок» очень раздутая линия обороны, и она не казалась проблемной», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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