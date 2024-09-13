31-летний Хюрцелер стал самым молодым лучшим тренером месяца в истории АПЛ

31-летний главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам минувшего августа. В прошлом месяце «чайки» под руководством немецкого специалиста провели три матча в АПЛ, в которых два раза одержали победу и один раз сыграли вничью.

Как информирует официальный сайт английской Премьер-лиги, Хюрцелер стал самым молодым специалистом, который признавался лучшим тренером месяца в истории соревнования.

31-летний Хюрцелер возглавил «Брайтон» минувшим летом. До этого немецкий специалист занимал должность главного тренера в «Санкт-Паули».

После трёх туров АПЛ «чайки» набрали семь очков и занимают третье место.

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