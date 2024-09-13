Кузяев: какого-то чувства скуки или ностальгии по России во Франции у меня нет

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос, скучает ли он по России.

— Вы больше года играете во Франции. Часто скучаете по России?

— Какого-то чувства скуки или ностальгии у меня там нет. Бывает, что чего-то не хватает во Франции. Например, окружение. В Питере у меня было очень много друзей и знакомых. В Гавре всё-таки мест для досуга поменьше. Но в целом быт во Франции мне очень нравится. Я очень доволен всем, что сейчас происходит в моей карьере, в жизни. Это новое приключение, – приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».