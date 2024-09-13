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Алдонин — о 33 игроках «Химок»: чем больше качественных футболистов, тем проще тренеру

Алдонин — о 33 игроках «Химок»: чем больше качественных футболистов, тем проще тренеру
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался о большом количестве футболистов в заявке подмосковных «Химок» в текущем сезоне чемпионата России.

«Руководство «Химок» подписало много футболистов, но их наличие не говорит о стиле команды. Теперь основная задача — сформировать состав и решить, кто будет костяком команды. Потому что в команде много квалифицированных и качественных игроков. Чем больше качественных игроков, тем проще тренеру формировать состав. Самое главное, чтобы качественные футболисты были и проявляли себя в действии», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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