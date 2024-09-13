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РФС анонсировал проведение Матча легенд «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге

РФС анонсировал проведение Матча легенд «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге
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Матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА пройдёт 20 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Он будет посвящён памяти наставника петербургского и московского клубов, первого тренера новообразованной в 1992 году сборной России Павла Садырина. Начало игры — в 17:30 мск. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым.

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