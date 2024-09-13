Кузяев: мне не было сложно учить французский язык

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос, сложно ли было учить французский язык.

— Сложно было учить французский язык с нуля?

— Мне не было сложно. Да, это непростой язык. Но я заметил, что у меня есть тяга к изучению языков. Не скажу, что у меня феноменальная память и способности, но главное, что у меня есть желание. Мне очень нравится заниматься с репетитором, делать дополнительные задания. Французский — очень красивый и необычный язык, – приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».