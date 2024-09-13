Почеттино: сборная США должна верить, что может выиграть чемпионат мира

Новый главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос об амбициях, которых он ждёт от своей команды.

«У нас есть время. Нам нужно верить не просто в победу в матче, а в то, что мы можем выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы футболисты прибыли [в сборную] с грандиозными мыслями.

Каким будет стиль игры? Мы гибки. Наш тренерский штаб хочет поставить качественный футбол. Для того чтобы убедить болельщиков присоединиться к нам, необходимо работать и над эстетикой игры. Хотим показывать хороший, атакующий футбол», — приводит слова Почеттино аккаунт Федерации футбола США в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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