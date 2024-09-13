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Почеттино: сборная США должна верить, что может выиграть чемпионат мира

Почеттино: сборная США должна верить, что может выиграть чемпионат мира
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Новый главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос об амбициях, которых он ждёт от своей команды.

«У нас есть время. Нам нужно верить не просто в победу в матче, а в то, что мы можем выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы футболисты прибыли [в сборную] с грандиозными мыслями.

Каким будет стиль игры? Мы гибки. Наш тренерский штаб хочет поставить качественный футбол. Для того чтобы убедить болельщиков присоединиться к нам, необходимо работать и над эстетикой игры. Хотим показывать хороший, атакующий футбол», — приводит слова Почеттино аккаунт Федерации футбола США в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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