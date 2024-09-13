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«Всё, связанное с красно-белым, вызывает аллергию». Нигматуллин — об отстранении Помазуна

«Всё, связанное с красно-белым, вызывает аллергию». Нигматуллин — об отстранении Помазуна
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о ситуации с отстранением голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна от тренировок с основной командой.

«Не могу поддержать решение ЦСКА об отстранении Ильи Помазуна. Но у клуба такое мировоззрение — всё, что связано с красно-белым, вызывает аллергию. Если так рассуждать, то многие переходы не состоялись бы. Я как человек, который играл в ЦСКА, «Спартаке» и «Локомотиве», не вижу проблем. Но самое главное — с уважением относиться к клубу, где играешь и куда ты можешь перейти.

С учётом того, что человек четыре года слоняется по арендам, армейскому руководству не совсем правильно осуждать Помазуна. Но это говорит, что ЦСКА не нужен этот игрок, а на вратарскую линию есть свои планы. Желаю Илье найти свою команду, потому что вратарь без игры теряет время и свои навыки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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