Роналду: стать тренером? Я не испытываю симпатии к нынешнему поколению игроков

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, готов ли он стать тренером после завершения карьеры футболиста.

«Мне будет трудно стать тренером, потому что я не испытываю симпатии к нынешнему поколению [футболистов]. Это сложно, особенно в футболе, ведь они не прислушиваются к советам, основанным на опыте. Они считают, что всё знают. Думают, что телефоны, социальные сети дадут им хорошее образование.

Мне есть над чем подумать. Ещё одна глава моей жизни связана с бизнесом, и я в восторге от неё. Для меня это будет вызов. Изучу другие области, в которых не разбираюсь, буду более вовлечён в собственный бизнес. Думаю, что всё будет хорошо», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

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