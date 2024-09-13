«Спартак» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 19-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). «Спартак» одержал победу со счётом 4:1.

В составе «Спартака» отличились Марина Фёдорова, Наталья Машина, Анна Кожникова и Тияна Филипович. За «Звезду-2005» забитым мячом отметилась Анастасия Акимова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Звезда-2005» располагается на шестой строчке, заработав 22 очка. На первом месте находится московский ЦСКА (47).