«Спартак» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 19-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). «Спартак» одержал победу со счётом 4:1.
Россия - Суперлига (ж) . 19-й тур
13 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
4 : 1
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Фёдорова – 6' 2:0 Машина – 14' 2:1 Акимова – 25' 3:1 Кожникова – 42' 4:1 Филипович – 51'
В составе «Спартака» отличились Марина Фёдорова, Наталья Машина, Анна Кожникова и Тияна Филипович. За «Звезду-2005» забитым мячом отметилась Анастасия Акимова.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Звезда-2005» располагается на шестой строчке, заработав 22 очка. На первом месте находится московский ЦСКА (47).
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