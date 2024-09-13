Барриос рассказал, что может помешать «Зениту» выиграть чемпионство

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, что может помешать сине-бело-голубым в этом сезоне выиграть чемпионский титул РПЛ.

– Что может помешать «Зениту» в этом сезоне выиграть титул?

– Только мы сами. Если мы перестанем делать то, что должны, то, что мы делали каждый год, то, что нас мотивирует и заставляет нас каждый день приходить на тренировки и готовиться к каждому матчу. Если у команды нет мотивации, менталитета, чтобы победить, очевидно, что сделать это гораздо сложнее, – приводит слова Барриоса Metaratings.

«Зенит» после семи туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Свой следующий матч сине-бело-голубые проведут с ЦСКА, который с 13 очками занимает пятое место. Очная встреча между командами в 8-м туре РПЛ состоится в Москве. Игра пройдёт 14 сентября и начнётся в 16:30 мск.