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Руслан Нигматуллин: не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси». В этом нет успеха

Руслан Нигматуллин: не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси». В этом нет успеха
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о большом количестве футболистов в заявке подмосковных «Химок» в текущем сезоне чемпионата России.

«Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея у себя большое количество футболистов. Я в этом не вижу стратегии успеха. Когда много футболистов, то половина команды из них несчастны, ведь они сидят на скамейке. Они вносят нехорошую ауру в атмосферу команды. А также совсем не будет конкуренции, ведь в команде 33 футболиста и треть игроков на третьих ролях», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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