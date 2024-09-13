«На нас всегда давит положение». Тренер «Крыльев» Осинькин — о встрече с «Рубином»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России с казанским «Рубином». Начало игры — в 20:15 мск.

«Мы приехали играть, на нас всегда давит положение. Нет игр, когда мы могли бы выходить спокойно.

Иван Сергеев осваивается легко. Один из чилийцев приехал, но нужно закончить всё на уровне документов. Томас, к сожалению, не успел вернуться после игры сборной. Задержался один из стыковочных рейсов, он не смог прилететь в Казань. Солдатенков восстанавливается после повреждения. Оно не позволило поехать в составе сборной. Но Саша уже близок к возвращению», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.