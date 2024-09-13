Гвардиола: из-за Арне Слота теперь я должен смотреть больше матчей «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что с приходом в «Ливерпуль» нидерландского тренера Арне Слота ему предстоит смотреть больше матчей мерсисайдцев.

«Перед матчами Лиги чемпионов с новым клубом, о котором мне мало что известно, я смотрю больше игр этого клуба, чем когда готовлюсь, например, к «Арсеналу», ведь Микель [Артета] возглавляет его уже четыре или пять лет.

Раньше также было и с «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Теперь я вынужден смотреть больше матчей «Ливерпуля» из-за Арне [Слота]. Пока что не знаю точно, что они делают. Однако с Юргеном нам удалось узнать друг друга получше.

Когда я был моложе, смотрел гораздо больше футбола, чем сейчас. Теперь я стал ленивее. Думаю, смотрю достаточно, чтобы понимать, чего хотят соперники. Стараюсь подбирать правильные кадры, а затем показывать их футболистам», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: