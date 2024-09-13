Рафинья был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге

27-летний крайний нападающий «Барселоны» Рафинья был признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам августа. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги.

Фото: Аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter)

В минувшем месяце бразильский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Рафинья был признан игроком месяца испанской Примеры впервые с момента его перехода в этот чемпионат летом 2022 года.

Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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