Тяпушкин — о Помазуне: неправильно говорить про «Спартак», когда находишься в ЦСКА

Экс-тренер и вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин отреагировал на решение армейцев отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«Илью Помазуна я знаю ещё с ДЮСШ ЦСКА, когда я там работал, его отца – тем более. У него понимание нынешней ситуации такое: долго сижу, хочу уйти основательно или в аренду. Наверное, это решается на уровне клубов. Неправильно говорить, что могу играть в «Спартаке», когда нахожусь в ЦСКА.

Этим занимается имиджевая структура клуба. Это сложилось ещё давно при Евгении Гинере. В ЦСКА всегда была семейная обстановка, не знаю, как сейчас. Моё мнение — такие выражения нужно держать при себе», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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