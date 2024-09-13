Барриос: Глушенков попал в команду с игроками, которые и помогли ему круто проявить себя

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о своём одноклубнике Максиме Глушенкове.

– Глушенкова в шутку называют русским бразильцем. Есть ли что-то, что выдаёт в нём бразильца, и как вообще у него получилось так вписаться в игру команды?

– Не знаю про бразильца, но Макс попал в топовое окружение, в команду с очень сильными игроками, которые и помогли ему так круто проявить себя. Он обладает огромным потенциалом, и в «Зените» ему удалось быстро раскрыть его, потому что с первого дня ему дали почувствовать себя здесь своим. Я очень рад за него! Мы все ждём его возвращения на поле, — приводит слова Барриоса Metaratings.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.