Медведев: Вендел и Педро сыграли со «Спартаком» благодаря физиотерапевтам и желанию

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему игроки сине-бело-голубых Вендел и Педро всё-таки приняли участие в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

— Мы видели, как вы обманули «Спартак» с неучастием Вендела и Педро.

— Что за глупость… Действительно, они смогли сыграть только благодаря усилиям наших физиотерапевтов и их личному желанию. Я думаю, что во многих других случаях какие-то игроки сказали бы: «Я не могу играть». А ребята хотели играть и сыграли, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.