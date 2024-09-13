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Медведев: Вендел и Педро сыграли со «Спартаком» благодаря физиотерапевтам и желанию

Медведев: Вендел и Педро сыграли со «Спартаком» благодаря физиотерапевтам и желанию
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему игроки сине-бело-голубых Вендел и Педро всё-таки приняли участие в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

— Мы видели, как вы обманули «Спартак» с неучастием Вендела и Педро.
— Что за глупость… Действительно, они смогли сыграть только благодаря усилиям наших физиотерапевтов и их личному желанию. Я думаю, что во многих других случаях какие-то игроки сказали бы: «Я не могу играть». А ребята хотели играть и сыграли, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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