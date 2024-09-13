Оуэн считает, что Роналду в пиковой форме мог оцениваться в £ 1 млрд

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что если бы форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду находился в своей лучшей форме, то его трансферная стоимость могла бы оцениваться в £ 1 млрд.

«Если посмотреть на текущие трансферные покупки, которые превышают сумму в £ 200 млн, то придётся сказать, что Криштиану Роналду стоил дороже, когда находился в «Манчестер Юнайтед».

Можно оглянуться назад и увидеть, сколько побед в Лиге чемпионов он способен принести в одиночку, а также количество футболок, продающихся с его именем. Если обратиться к прошлому, то я думаю, что даже £ 500 млн было бы дёшево для него. Опять же, учитывая его голы, трофеи, футболки, думаю, можно удвоить эту сумму», — приводит слова Оуэна The Sun.

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