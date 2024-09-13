Герой Паралимпиады Андрей Вдовин сделает первый удар в матче ЦСКА — «Зенит»

Легкоатлет-спринтер Андрей Вдовин, завоевавший на Паралимпиаде 2024 года в Париже две золотых и бронзовую медали, совершит первый удар в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Приглашение я получил от ЦСКА. Оказывается, ещё во время Паралимпиады клуб связывался с ПКР, были заинтересованы в том, чтобы я приехал на матч и нанёс первый удар. Я сначала хотел отказаться, потому что по логистике было не слишком удобно и дела были, всё-таки я очень долго дома не был. Но решил все свои вопросы и завтра обязательно буду на стадионе. Теперь, конечно, я буду говорить, что с детства за ЦСКА (улыбается)», — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.