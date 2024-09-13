Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Герой Паралимпиады Андрей Вдовин сделает первый удар в матче ЦСКА — «Зенит»

Герой Паралимпиады Андрей Вдовин сделает первый удар в матче ЦСКА — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Легкоатлет-спринтер Андрей Вдовин, завоевавший на Паралимпиаде 2024 года в Париже две золотых и бронзовую медали, совершит первый удар в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приглашение я получил от ЦСКА. Оказывается, ещё во время Паралимпиады клуб связывался с ПКР, были заинтересованы в том, чтобы я приехал на матч и нанёс первый удар. Я сначала хотел отказаться, потому что по логистике было не слишком удобно и дела были, всё-таки я очень долго дома не был. Но решил все свои вопросы и завтра обязательно буду на стадионе. Теперь, конечно, я буду говорить, что с детства за ЦСКА (улыбается)», — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Зенит» рано называть чемпионом. Несколько факторов — против команды
«Зенит» рано называть чемпионом. Несколько факторов — против команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android