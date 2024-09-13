Хлусевич заявил, что Глушаков и Джикия должны были участвовать в матче звёзд «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что экс-игроки красно-белых Георгий Джикия и Денис Глушаков должны были принять участие в матче легенд московского клуба, приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«Не хватало ли в матче легенд Джикии и Глушакова? Наверное, да. Они легенды, они выигрывали здесь трофеи. На 100% это легенды клуба», — приводит слова Хлусевича «КП Спорт».

В этой встрече команда Олега Романцева победила игроков Деяна Станковича со счётом 3:2.

Джикия выступал в составе «Спартака» с 2017 года по лето 2024 года. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Глушаков играл за красно-белых с 2013 по 2019 год. Он принял участие в 173 матчах во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов.

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