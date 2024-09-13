Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич заявил, что Глушаков и Джикия должны были участвовать в матче звёзд «Спартака»

Хлусевич заявил, что Глушаков и Джикия должны были участвовать в матче звёзд «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что экс-игроки красно-белых Георгий Джикия и Денис Глушаков должны были принять участие в матче легенд московского клуба, приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

Матч звёзд Спартака . Матч звёзд Спартака
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Команда Станковича
Окончен
2 : 3
Команда Романцева
0:1 Веллитон – 5'     0:2 Веллитон – 10'     1:2 Ковальчук – 16'     1:3 Аленичев – 33'     2:3 Самедов – 41'    

«Не хватало ли в матче легенд Джикии и Глушакова? Наверное, да. Они легенды, они выигрывали здесь трофеи. На 100% это легенды клуба», — приводит слова Хлусевича «КП Спорт».

В этой встрече команда Олега Романцева победила игроков Деяна Станковича со счётом 3:2.

Джикия выступал в составе «Спартака» с 2017 года по лето 2024 года. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Глушаков играл за красно-белых с 2013 по 2019 год. Он принял участие в 173 матчах во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов.

Материалы по теме
Хлусевич рассказал, советовал ли он Глебову перейти в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android