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Заза Джанашия: «Зенит» — не фаворит, ЦСКА иногда играет очень здорово

Заза Джанашия: «Зенит» — не фаворит, ЦСКА иногда играет очень здорово
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не могу сказать, что «Зенит» — явный фаворит в матче с ЦСКА. Потому что ЦСКА иногда играет очень здорово, так что многие удивляются. Когда-то армейцы проигрывают командам послабее, но ЦСКА играет в хороший красивый футбол. А у «Зенита» бывают очень плохие матчи. Многое зависит от того, как команды подготовятся. Потеря Глушенкова у «Зенита» скажется на игре с армейцами, потому что команда начала сезон с ним, а он много забивал. Но сейчас нужно делать ротацию, вряд ли другой футболист сыграет так же, как и Глушенков», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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