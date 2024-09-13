Заза Джанашия: «Зенит» — не фаворит, ЦСКА иногда играет очень здорово

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Не могу сказать, что «Зенит» — явный фаворит в матче с ЦСКА. Потому что ЦСКА иногда играет очень здорово, так что многие удивляются. Когда-то армейцы проигрывают командам послабее, но ЦСКА играет в хороший красивый футбол. А у «Зенита» бывают очень плохие матчи. Многое зависит от того, как команды подготовятся. Потеря Глушенкова у «Зенита» скажется на игре с армейцами, потому что команда начала сезон с ним, а он много забивал. Но сейчас нужно делать ротацию, вряд ли другой футболист сыграет так же, как и Глушенков», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.