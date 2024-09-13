Барриос: не думал, что буду в «Зените» так долго

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что изначально не собирался оставаться в стане сине-бело-голубых надолго.

– Ты уже пять с половиной лет играешь в России. Когда в феврале 2019-го принял предложение «Зенита», мог представить, что задержишься так надолго?

– Нет, сначала не думал, что буду здесь так долго. Но со временем я начал всем сердцем любить клуб. Как и моя семья, которая все эти годы наслаждается жизнью в Петербурге и получает множество крутых впечатлений, которые дарит «Зенит». Вот уже пять с лишним лет я получаю максимум удовольствия и надеюсь продолжать делать это как можно дольше, – приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/2024 колумбийский хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи. Сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.