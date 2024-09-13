Месси сможет сыграть в ближайшем матче «Интер Майами», футболист не выходил на поле с июля

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий команды Лионель Месси восстановился после растяжения связок правого голеностопа и сможет принять участие в матче МЛС с «Филадельфией Юнион», который состоится 15 сентября.

«С ним всё в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Он готовится к этой игре. После тренировки будет определена стратегия для Месси, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший футболист мира, поэтому мы рады», — приводит слова Мартино ESPN.

37-летний нападающий получил травму во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

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