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Месси сможет сыграть в ближайшем матче «Интер Майами», футболист не выходил на поле с июля

Месси сможет сыграть в ближайшем матче «Интер Майами», футболист не выходил на поле с июля
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий команды Лионель Месси восстановился после растяжения связок правого голеностопа и сможет принять участие в матче МЛС с «Филадельфией Юнион», который состоится 15 сентября.

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С ним всё в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Он готовится к этой игре. После тренировки будет определена стратегия для Месси, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший футболист мира, поэтому мы рады», — приводит слова Мартино ESPN.

37-летний нападающий получил травму во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

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