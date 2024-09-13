Рамсдейл рассказал о взаимоотношениях с Артетой после ухода из «Арсенала»

Бывший вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл, ныне выступающий в составе «Саутгемптона», заявил, что он остался в хороших отношениях с главным тренером «канониров» Микелем Артетой после того, как покинул лондонский клуб минувшим летом.

«Я разговаривал с ним на прошлой неделе. Могу только поблагодарить его за то, что он сделал для меня в «Арсенале». Также и Артета поблагодарил меня за мой вклад. В конечном счёте так и поступают лучшие тренеры. Они должны принимать решения, которые могут расстроить людей. Артета принял подобное решение, но мы до сих пор общаемся», — приводит слова Рамсдейла talkSPORT.

Рамсдейл принял участие в 89 матчах в составе «Арсенала».

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