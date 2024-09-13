Тяпушкин: грустно, что Помазун не нашёл себе клуб — потребуется время, чтобы вернуться

Экс-тренер и вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин отреагировал на решение армейцев отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«Грустно, что Помазун не нашёл клуб в летнее трансферное окно. Парень постоянно прогрессирующий, хорошую игру показывал, не просто так его вызывали в сборную России. Скорее всего, это дело агента и клуба. Илья на хорошем счету в российском футболе, но потеря игровой практики ни к чему хорошему не приведёт, это чревато. Чтобы вернуться на прежний уровень, потребуется время», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.