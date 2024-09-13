Кузяев объяснил, почему тратил в Санкт-Петербурге больше, чем в Гавре

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что тратит во Франции меньше, чем в Санкт-Петербурге.

— Где, на ваш взгляд, дороже жить — в Питере или в Гавре?

— Всё зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное — это второстепенное, – приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».