Алдонин: матч с «Зенитом» покажет, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне

Российский тренер Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«Хочется, чтобы в матче ЦСКА — «Зенит» был качественный футбол. Нет тревоги за армейцев в предстоящем матче, ведь ЦСКА по силам составить конкуренцию и забрать очки у «Зенита». Это будет показательный матч, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.