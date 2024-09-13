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Алдонин: матч с «Зенитом» покажет, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне

Алдонин: матч с «Зенитом» покажет, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне
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Российский тренер Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочется, чтобы в матче ЦСКА — «Зенит» был качественный футбол. Нет тревоги за армейцев в предстоящем матче, ведь ЦСКА по силам составить конкуренцию и забрать очки у «Зенита». Это будет показательный матч, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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