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Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»
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Российский тренер Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая игра складывается по-разному, тем более была пауза на встречи сборных. Команда всегда выходит на матч с целью только победить. Если есть другие мысли, то можно сразу складывать лапки. Думаю, что ЦСКА настроен дать бой в игре с «Зенитом». В прошлом году в кубковом матче травму получил Тороп, и вышел совсем молодой вратарь. ЦСКА же в итоге не проиграл в основное время. Каждый матч — отдельный спектакль, который по-своему сложен. Мы в качестве болельщиков надеемся на победу в игре с «Зенитом», а надежда умирает последней.

Не сказал бы, что потеря Глушенкова облегчит игру для ЦСКА, потому что в составе «Зенита» много квалифицированных футболистов, которые могут заменить Максима. Тем не менее Глушенков показал себя в качестве первой скрипки на начальном этапе сезона. Посмотрим, что получится у «Зенита» без него», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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