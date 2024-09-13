Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Российский тренер Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Каждая игра складывается по-разному, тем более была пауза на встречи сборных. Команда всегда выходит на матч с целью только победить. Если есть другие мысли, то можно сразу складывать лапки. Думаю, что ЦСКА настроен дать бой в игре с «Зенитом». В прошлом году в кубковом матче травму получил Тороп, и вышел совсем молодой вратарь. ЦСКА же в итоге не проиграл в основное время. Каждый матч — отдельный спектакль, который по-своему сложен. Мы в качестве болельщиков надеемся на победу в игре с «Зенитом», а надежда умирает последней.

Не сказал бы, что потеря Глушенкова облегчит игру для ЦСКА, потому что в составе «Зенита» много квалифицированных футболистов, которые могут заменить Максима. Тем не менее Глушенков показал себя в качестве первой скрипки на начальном этапе сезона. Посмотрим, что получится у «Зенита» без него», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.