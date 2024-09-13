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«Рубин» — «Крылья Советов»: Олейников забил второй мяч гостей на 42-й минуте

«Рубин» — «Крылья Советов»: Олейников забил второй мяч гостей на 42-й минуте
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В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».

Ранее, на 37-й минуте, счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (17).

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