«Ни у кого из друзей нет таких животных». Ямаль заявил, что хочет купить осьминога

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хотел бы завести осьминога в качестве домашнего питомца.

«Я хочу купить себе осьминога. Уже думал над аквариумом, но моя мама говорит, что это невозможно. В 13 лет она говорила мне, что нужно дождаться 18-летия, а теперь говорит, что 21 года.

Это экзотическое животное. Если я приду к друзьям, то не увижу у них осьминога. Но если они придут ко мне, то смогут увидеть», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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