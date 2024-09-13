«Пресса видит всё чёрно-белым». Энрике встал на защитку критикуемого Баркола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на критику в адрес крайнего нападающего французского гранда Брэдли Баркола.

«Помните матч с «Ньюкаслом» [в Лиге чемпионов сезона-2023/2024]? [Для СМИ] он был плох, потому что дважды или трижды не попал по воротам. То, что мы имеем сейчас, — это улучшенная версия Баркола, у которой, как и у всех, бывают взлёты и падения в течение сезона.

Пресса хочет видеть всё либо в чёрных, либо в белых тонах. Но это работает не так, в жизни существуют нюансы», — приводит слова Энрике Sport.es.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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