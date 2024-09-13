Сёмин: Дзюба или Кержаков? В истории нашего футбола самый великий — это Симонян

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба рекорд Александра Кержакова по забитым мячам.

«Я думаю, это не очень сложная задача для него. Если Артём будет играть, то он, конечно, забьёт пять мячей за сезон. Такой рекорд прибавит Дзюбе мотивации. Главное – восстановить кондиции, ведь он давно не играет. Для «Акрона» это очень хорошее усиление, которое поможет сохранить место в чемпионате.

Дзюба или Кержаков? В истории нашего футбола самый великий – это Никита Павлович Симонян, – приводит слова Сёмина «Советский спорт».

Ранее «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.