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Комбаров — о Барко: уже видно, что он — лидер «Спартака»

Комбаров — о Барко: уже видно, что он — лидер «Спартака»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об игре аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«У «Спартака» хорошие новички пришли в это трансферное окно. Из них всех я бы выделил Барко. Он очень резкий и в простых ситуациях не теряет мячи. Уже видно, что он лидер команды и ведёт за собой игру. Поэтому среди всех трансферов его бы выделил в особенности», — приводит слова Комбарова Legalbet.

Напомним, Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне Барко провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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