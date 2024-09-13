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«Абсурдное мнение». В «Баварии» ответили на критику Хамана в адрес Мусиалы

«Абсурдное мнение». В «Баварии» ответили на критику Хамана в адрес Мусиалы
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на слова бывшего полузащитника мюнхенского клуба Дитмара Хамана, ранее заявившего, что хавбек немецкого гранда Джамал Мусиала является «артистом-одиночкой» на футбольном поле, которого он поменял бы на игрока «Байера» Флориана Вирца.

«Я нахожу подобное мнение немного абсурдным и притянутым за уши. В других странах таких молодых футболистов с таким потенциалом оценили бы высоко. Нужно быть благодарным за то, что у вашей страны есть такой игрок.

Мусиала — футболист мирового класса. Он является игроком, ради которого болельщики идут на стадион, чтобы увидеть, как он действует на поле. Джамал решает исходы матчей, и он абсолютно командный игрок. Он способен стать одним из лучших футболистов в мире. И «Баварии», и сборной Германии повезло с ним», — приводит слова Фройнда Goal.

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