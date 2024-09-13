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«Аль-Наср» с Роналду вырвал ничью в матче с «Аль-Ахли» при работе арбитра Карасёва

«Аль-Наср» с Роналду вырвал ничью в матче с «Аль-Ахли» при работе арбитра Карасёва
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Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва, Россия). Итоговый счёт — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Кессье – 57'     1:1 Аль-Хурайджи – 90+9'    

На 57-й минуте отличился полузащитник «Аль-Ахли» Франк Кессье. На 90+9-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Аль-Ахли» Бассам Аль-Хурайджи.

«Аль-Наср» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за три матча. «Аль-Ахли» располагается на девятой строчке, заработав четыре очка. На первом месте находится «Аль-Хиляль» (6).

Ранее «Аль-Таавун» обыграл «Аль-Халидж» со счётом 2:0, а «Дамак» победил «Аль-Охдуд» — 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 18:45 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
2 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Барроу – 18'     2:0 Мадаш – 51'    
Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 18:50 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
3 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Аль-Забдани – 6'     2:0 Н'Куду – 12'     3:0 Н'Куду – 28'     3:1 Мусона – 73'    
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