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Анчелотти рассказал о важности Федерико Вальверде для «Реала»

Анчелотти рассказал о важности Федерико Вальверде для «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, не считает ли он, что полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде ведёт себя слишком застенчиво.

«Не знаю, является ли он застенчивым. Вальверде — футболист, берущий на себя ответственность в раздевалке. Мы лишились таких игроков, как Кроос и Начо. Однако есть и другие, которые прогрессируют. Вальверде — один из них.

Думаю, он не стесняется. Я вижу в нём очень важного футболиста для нас. В восторге от него, ведь у Вальверде есть всё, что нужно для полузащитника высокого уровня: сила, мастеровитость, интеллект. Выдающийся футболист», — приводит слова Анчелотти AS.

26-летний полузащитник выступает за взрослую команду «Реала» с 2018 года.

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