Анчелотти рассказал о важности Федерико Вальверде для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, не считает ли он, что полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде ведёт себя слишком застенчиво.

«Не знаю, является ли он застенчивым. Вальверде — футболист, берущий на себя ответственность в раздевалке. Мы лишились таких игроков, как Кроос и Начо. Однако есть и другие, которые прогрессируют. Вальверде — один из них.

Думаю, он не стесняется. Я вижу в нём очень важного футболиста для нас. В восторге от него, ведь у Вальверде есть всё, что нужно для полузащитника высокого уровня: сила, мастеровитость, интеллект. Выдающийся футболист», — приводит слова Анчелотти AS.

26-летний полузащитник выступает за взрослую команду «Реала» с 2018 года.

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