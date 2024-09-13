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Кузяев: поймёт ли француз русского? Нет, в Европе люди более открытые

Кузяев: поймёт ли француз русского? Нет, в Европе люди более открытые
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос, чем по менталитету отличаются русские и французские люди.

— Чем отличается наш менталитет? Поймёт ли француз русского?
— Нет. В Европе люди, мне кажется, более открытые. В России же наоборот — более тёплые отношения появляются, когда войдёшь уже в контакт. В целом французы оставили у меня очень положительное впечатление, особенно в Гавре. Куда ни зайду, практически все улыбаются, отзывчивые. В России тоже добрые люди, но им нужно время, чтобы показать своё тепло, – приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».

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