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Рубин — Крылья Советов, результат матча 13 сентября 2024, счёт 0:2, РПЛ 2024/2025

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани в матче 8-го тура РПЛ
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Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за восемь матчей. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке, заработав девять очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (17).

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