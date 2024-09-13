В Бельгии опасаются, что Де Брёйне может досрочно завершить карьеру в сборной — Nieuwsblad

В Королевской футбольной ассоциации Бельгии (KBVB) опасаются, что 33-летний атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне досрочно завершит карьеру в национальной команде после того, как он выразил недовольство игрой партнёров в матче 2-го тура Лиги наций с Францией (2:0). Об этом сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, в KBVB допускают, что это была последняя игра Де Брёйне в футболке сборной Бельгии. Несмотря на желание главного тренера «красных дьяволов» Доменико Тедеско отправиться в Манчестер на текущей неделе для проведения беседы с 33-летним футболистом, он не сделал этого. В сборной Бельгии считают, что необходимо подождать, пока эмоции Де Брёйне утихнут.

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