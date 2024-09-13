«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику сборной Нидерландов

«Барселона» проявляет заинтересованность 27-летним опорным полузащитником «ПСВ» и сборной Нидерландов Йерди Схаутеном. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, минувшим летом каталонский клуб уже контактировал с футболистом, однако этот переход оказался затруднительным из-за финансовых проблем сине-гранатовых. «ПСВ» оценивает 27-летнего футболиста в € 25 млн.

Схаутен выступает в составе нидерландского клуба с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

За сборную Нидерландов Схаутен провёл 13 матчей.

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